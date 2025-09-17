Il gruppo Sofidel rappresenta una delle eccellenze industriali italiane nel settore della carta tissue, sinonimo per molti del celebre marchio Rotoloni Regina. La storia aziendale, narrata direttamente dalla voce dell’Amministratore Delegato Luigi Lazzareschi in questa puntata del vodcast Money Vibez Stories, è un esempio emblematico di imprenditorialità familiare, crescita internazionale e attenzione alla sostenibilità ambientale. Origini e crescita: “Un’azienda che nasce sulle colline sopra Lucca”. Fondata nel 1966, Sofidel muove i primi passi nel cuore della Toscana, dove “storicamente erano collocate le aziende cartarie”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Nessuno di noi ama trovare il rotolo che sta terminando". L'AD di Sofidel svela i segreti dei Rotoloni Regina