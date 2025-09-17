Nepal nuova squadra di governo dopo proteste e morti

In Nepal il nuovo primo ministro ha presentato la sua nuova squadra di governo, dopo le proteste anticorruzione, che hanno rovesciato il governo precedente. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

