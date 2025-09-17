Nepal bandiere a mezz' asta per i 73 morti delle proteste Gen Z

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Katmandu, 17 set. (askanews) - Bandiere a mezz'asta in Nepal, nella giornata di lutto nazionale, per le 73 persone uccise durante le proteste anti-corruzione guidate dai giovani della Gen Z, che hanno rovesciato l'esecutivo. Il governo ad interim, che si è insediato dopo le proteste la scorsa settimana, ha dichiarato la giornata di lutto "in onore di coloro che hanno perso la vita durante le proteste", ha affermato il ministero degli Interni in una nota. Le proteste, iniziate l'8 settembre, sono scoppiate in seguito al divieto temporaneo di accedere ai social media, alimentate però dalla rabbia per la corruzione diffusa e i problemi economici di lunga data. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nepal bandiere a mezz asta per i 73 morti delle proteste gen z

© Quotidiano.net - Nepal, bandiere a mezz'asta per i 73 morti delle proteste Gen Z

In questa notizia si parla di: nepal - bandiere

Nepal, bandiere a mezz'asta per i 73 morti delle proteste Gen Z; Lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, cosa significa e cosa comporta; Trump annuncia bandiere a mezz'asta per il Papa accanto al tradizionale 'Easter Bunny': Non so se andrò a Roma.

Cerca Video su questo argomento: Nepal Bandiere Mezz Asta