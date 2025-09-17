Nepal bandiere a mezz' asta per i 73 morti delle proteste Gen Z

Katmandu, 17 set. (askanews) - Bandiere a mezz'asta in Nepal, nella giornata di lutto nazionale, per le 73 persone uccise durante le proteste anti-corruzione guidate dai giovani della Gen Z, che hanno rovesciato l'esecutivo. Il governo ad interim, che si è insediato dopo le proteste la scorsa settimana, ha dichiarato la giornata di lutto "in onore di coloro che hanno perso la vita durante le proteste", ha affermato il ministero degli Interni in una nota. Le proteste, iniziate l'8 settembre, sono scoppiate in seguito al divieto temporaneo di accedere ai social media, alimentate però dalla rabbia per la corruzione diffusa e i problemi economici di lunga data. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

