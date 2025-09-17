Neonata morta nella casa della maternità | Non aveva aria nei polmoni Cosa è emerso
Dai primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della neonata deceduta durante il parto nella casa di maternità "Il nido" di Testaccio (Roma), è emerso che la piccola non aveva aria nei polmoni. L'ipotesi investigativa è che l'ostetrica che seguiva il parto non si sia accorta in tempo che. 🔗 Leggi su Today.it
Neonata morta in culla, i medici al processo smentiscono la tesi dei genitori: "La piccola aveva lividi e ustioni"
Neonata morta in culla, i medici al processo: “Aveva lividi”. La nonna: “Giocattoli lanciati dal fratellino”
Neonata morta in culla, medici al processo: “Aveva lividi”
Neonata morta a Roma il parto nella casa maternità Il nido a Testaccio | gli ospedali visti come prigioni; Il Nido sequestrata la casa maternità di Roma dove è morta la neonata | i 15 minuti di vita e l' arresto cardiaco cosa sappiamo; Roma dramma nella casa maternità neonata morta dopo il parto | scatta il sequestro.
“Soffocata durante il parto”: l’esito dell’autopsia sulla neonata morta nella casa maternità a Roma - Secondo gli esiti dell'autopsia, la neonata morta durante il parto nella casa maternità 'Il nido' a Testaccio è deceduta per asfissia ... Segnala fanpage.it
Neonata morta, ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità: “Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità” - it ha intervistato Giuseppe Rizzo, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell'Università La Sapienza di Roma e direttore UOC Ostetricia ... Si legge su fanpage.it