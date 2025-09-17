Neonata morta durante il parto in una casa di maternità a Roma | primi risultati dell’autopsia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Polmoni senza aria, indagate due ostetriche. Dai primi esiti dell’autopsia sul corpo della neonata deceduta durante il parto nella casa di maternità “Il Nido” di Testaccio, a Roma, emerge che la bimba non aveva aria nei polmoni. L’ ipotesi investigativa è che l’ ostetrica presente non si sia accorta in tempo del problema, ma saranno necessari ulteriori esami per capire se esistessero patologie pregresse e per accertare eventuali responsabilità. Sono indagate per omicidio colposo sia la professionista che seguiva il parto sia la fondatrice della struttura, che offre parti naturali assistiti come in casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
