Nell’ex casello di via Bianzana debutta la Ciclofficina - Video

Ecodibergamo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’EVENTO. Diverse le attività offerte tra cui riparazione e manutenzione biciclette, corsi gratuiti di ciclo-meccanica e momenti di formazione dedicati al ciclismo urbano e alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

