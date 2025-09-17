Nelle Regioni il Presidente accentra i poteri | alcune proposte per ridare centralità alle assemblee

di Francesco Miragliuolo Le imminenti elezioni regionali mettono in evidenza la profonda degenerazione derivante dal progressivo svuotamento delle assemblee elettive, ormai ridotte a un ruolo marginale, a fronte del crescente protagonismo del Presidente della Giunta regionale. Un fenomeno che si è consolidato negli ultimi 25 anni e che ha modificato in profondità l’equilibrio tra organi assembleari ed esecutivo. Non a caso, anche il linguaggio giornalistico ha contribuito ad accentuare tale squilibrio, definendo impropriamente il presidente “Governatore”, con un richiamo fuorviante alla figura del Governor statunitense, dotato di poteri autonomi e sovrani che non appartengono al Presidente della Giunta regionale italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

