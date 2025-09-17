Nell’ambito del Fuori Expo all’Ambasciata di Tokyo fino al 13 ottobre la mostra fotografica Milano con gli occhi di Leonardo
(Adnkronos) – Nell’ambito del Fuori Expo, all’Ambasciata italiana di Tokyo, può essere visitata fino al 13 ottobre la mostra fotografica “Milano con gli occhi di Leonardo” realizzata da Fondazione Bracco. La mostra celebra il legame tra la città italiana e Leonardo da Vinci, un incontro che ha segnato un capitolo cruciale nel suo percorso artistico . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
