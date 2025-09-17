Nell’ambito del Fuori Expo all’Ambasciata di Tokyo fino al 13 ottobre la mostra fotografica Milano con gli occhi di Leonardo

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nellambito del Fuori Expo, allAmbasciata italiana di Tokyo, può essere visitata fino al 13 ottobre la mostra fotograficaMilano con gli occhi di Leonardo” realizzata da Fondazione Bracco. La mostra celebra il legame tra la città italiana e Leonardo da Vinci, un incontro che ha segnato un capitolo cruciale nel suo percorso artistico . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nell - ambito

Nuovo arresto nell’ambito del delitto Muttoni: giovane accusato di rapina

Tre fermati per usura ed estorsione a Prato nell’ambito della criminalità cinese

Prende il via “Musica d’estate”, progetto nell’ambito di “Terranuova Bracciolini. Un ecosistema solidale ed inclusivo

Cerca Video su questo argomento: Nell8217ambito Fuori Expo All8217ambasciata