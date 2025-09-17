nella vita come sul grande schermo robert redford ha scritto una pagina di storia della moda maschile

«V orrei ricordare a tutti che . Robert Redford . oltre ad essere un attore, un regista, un filantropo, un padre, un nonno e una leggenda di Hollywood a tutti gli effetti, aveva STILE. Quest’uomo sapeva come vestirsi e senza di lui il mondo sarà un po’ meno elegante». È con queste parole che Derek Blasberg, giornalista e scrittore a capo della sezione Moda e Beauty di YouTube, ha subito sottolineato la decennale influenza di Robert Redford (e delle sue foto) sull’universo della moda maschile . Robert Redford, quando sfidò il potere in “Tutti gli uomini del presidente” X Il celebre e amatissimo attore, scomparso ieri all’età di 89 anni, lascia un’eredità che si estende ben oltre le pellicole che l’hanno visto protagonista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In questa notizia si parla di: vita - grande

Scambio di attori tra giovani e belli e giorni della nostra vita: un personaggio pronto a un grande cambiamento

Avengers riportano in vita un eroe sorprendente con una grande sorpresa

Buffy festeggia un grande traguardo nella vita e non esclude un ritorno alla recitazione

Roma nel cuore, Trento nella vita Un grande traguardo per Dalla Sora Giovanna: ` , ’ - facebook.com Vai su Facebook

Robert Redford, riluttante icona di stile americano; Addio Robert Redford, Hollywood in lutto; Morto Robert Redford, suo il volto delle storie d’amore più belle del grande schermo.

Vita privata di Robert Redford: quante mogli e figli ha avuto? - Robert Redford, una delle più grandi icone della storia del cinema, ha avuto una vita privata segnata da grandi passioni, profondi dolori e amori duraturi. Come scrive tag24.it

Robert Redford, vita privata: mogli e figli dell’attore - Robert Redford si è sposato nel 1958 con l'attivista Lola Van Wagenen, da cui sono nati quattro figli e nel 2009 con Sybille Szaggars. Si legge su msn.com