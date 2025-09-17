Nella tana del Milan Futuro Leon la sfida più attesa

All’uscita dei calendari era una partita molto attesa quella contro il Milan Futuro in casa Ac Leon. Per più motivi. Primo, il Milan è sempre il Milan. Rappresentava il ritorno in Serie D dopo tre anni e, non da ultimo, era l’occasione per misurarsi con una delle grandi favorite del girone B. Da prima che era, è slittata di una decina di giorni per le convocazioni nelle rispettive Nazionali di alcuni tesserati del Milan. Si recupera oggi pomeriggio alle 15 a Solbiate Arno, a due passi da Milanello, la voglia di giocarla è rimasta tanta, la curiosità un po’ meno visto che la Leon ha già esordito – pareggiando – sabato con la Virtus Ciserano e si sa qualcosa in più di questo Milan Futuro che solo una ventina di giorni fa era un po’ un oggetto misterioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

