Nella tana del Milan Futuro Leon la sfida più attesa

Ilgiorno.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’uscita dei calendari era una partita molto attesa quella contro il Milan Futuro in casa Ac Leon. Per più motivi. Primo, il Milan è sempre il Milan. Rappresentava il ritorno in Serie D dopo tre anni e, non da ultimo, era l’occasione per misurarsi con una delle grandi favorite del girone B. Da prima che era, è slittata di una decina di giorni per le convocazioni nelle rispettive Nazionali di alcuni tesserati del Milan. Si recupera oggi pomeriggio alle 15 a Solbiate Arno, a due passi da Milanello, la voglia di giocarla è rimasta tanta, la curiosità un po’ meno visto che la Leon ha già esordito – pareggiando – sabato con la Virtus Ciserano e si sa qualcosa in più di questo Milan Futuro che solo una ventina di giorni fa era un po’ un oggetto misterioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nella tana del milan futuro leon la sfida pi249 attesa

© Ilgiorno.it - Nella tana del Milan Futuro. Leon, la sfida più attesa

In questa notizia si parla di: tana - milan

Nella tana del Milan Futuro. Leon, la sfida più attesa; Coppa Italia Serie D - Primo Turno: ecco gli abbinamenti per le squadre lombarde. Domenica in campo.

Serie D, domani i recuperi Milan Futuro-Leon e San Marino-Termoli - Domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 15, si giocheranno infatti i due recuperi ... Segnala iamcalcio.it

La Vis Pesaro delle seconde linee impatta nella tana del Milan Futuro: Stellone con la testa ai playoff - Anzi, per poco i ragazzi di Oddo non perdono, contro avversari già certi dei playoff da giocare inizialmente in casa (domenica ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tana Milan Futuro Leon