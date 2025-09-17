Nella palazzina degli spacciatori | porte blindate e una botola per la fuga L' accesso ai condomini controllato da sentinelle Video
Porte blindate, una botola segreta, un corridoio per i box auto: così un condominio popolare, a Bitonto (Bari), è stato trasformato in una sorta di market della droga. Ovviamente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Nella palazzina, su due piani diversi, abitavano una famiglia di 5 persone, tra cui 3 bambini, e una donna anziana
Bitonto come il Bronx, la palazzina popolare trasformata in supermarket della droga: residenti costretti a non uscire VIDEO - L'intervento della Polizia con i tecnici dell'Arca: demolite le porte blindate installate dagli spacciatori. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
