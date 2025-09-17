Nel ' tempio dei libri' tornano i Notturnali le visite guidate a lume di candela della Biblioteca Malatestiana

Tornano, in Biblioteca Malatestiana, i ‘Notturnali’, le visite guidate a lume di candela organizzate dalla DMC dei Percorsi del Savio, che promuove il turismo nella Vallata. Il primo appuntamento della stagione è fissato per sabato 20 settembre, con due turni, alle ore 21 e alle ore 22. Quella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notturnali in Malatestiana.

