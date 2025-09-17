Nel ricordo del Sic la Fondazione Simoncelli dona un arco radiologico digitale all’ospedale di Riccione

La dotazione strumentale dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione si arricchisce di una preziosa innovazione tecnologica, ovvero il nuovissimo Arco Cardiologico digitale, grazie alla donazione da parte della Marco Simoncelli Fondazione Onlus. Martedì (16 settembre), nella sala riunioni “Boorman”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

