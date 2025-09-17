Pensava di non dare nell’occhio con il suo piccolo monolocale, ma era costantemente tenuto sotto osservazione dai carabinieri della Compagnia di Seregno: un uomo di 41 anni, residente in città, nei giorni scorsi è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, ufficialmente residente a Meda ma di fatto irreperibile da tempo, aveva deciso di spostarsi a Seveso per far perdere le proprie tracce. I suoi movimenti, in realtà, non erano sfuggiti alle forze dell’ordine che, in virtù dei suoi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, hanno continuato a tenerlo d’occhio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel monolocale una centrale dello spaccio