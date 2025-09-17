Nel libro Lavoro Tossico l’ambiente professionale che ti avvelena
Roma, 17 set. (askanews) – Il bullismo non esiste solo nelle scuole. Dilaga anche negli ambienti professionali: dalle aziende ai ministeri, dagli ospedali alle università. A metà tra saggio e inchiesta giornalistica, il libro “Lavoro Tossico” della giornalista e scrittrice Isabella Schiavone analizza il mondo del lavoro tossico, terreno fertile per burnout, straining e mobbing. Nel panorama lavorativo italiano, sempre più persone soffrono di stress e conseguenze devastanti sulla salute mentale e fisica. Schiavone affronta questa realtà analizzando le dinamiche tossiche che caratterizzano gli ambienti professionali moderni e offrendo soluzioni concrete per chi si trova intrappolato in situazioni lavorative dannose. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
È uscito "Il lavoro tossico nella società attuale. Proposte di bonifica" a cura di Alessandra Raffi, Piergiorgio Alleva e Maria Cecilia Guerra, edito da il Mulino. Un libro che affronta, con contributi di giuristi, economisti e sociologi il tema
