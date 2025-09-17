Nel campionato più bello e importante del mondo non ci sono più pallavoliste viterbesi
Inutile girarci troppo intorno, la pallavolo italiana non potrebbe vivere un momento migliore. Merito, anche e soprattutto, del movimento femminile che non smette di conquistare trofei e riconoscimenti. Dopo la splendida medaglia d’oro alle Olimpiadi, la Nazionale guidata da Julio Velasco ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: campionato - bello
Delprato a DAZN: «Sempre bello ricominciare il campionato ma in uno stadio come questo ancora di più. La Juve non ha bisogno di presentazioni»
Dzeko pronostica la Serie A: «Questa squadra è la favorita per lo scudetto. Speriamo in un campionato bello ma…»
FATOUMATTA SILLAH @fatoumatta.sillah nuova giovane schiacciatrice nel roster dell’ @imocovolley Rivediamoci alcuni suoi punti nel mondiale con la Slovenia Il Campionato più bello del mondo sta arrivando! ? @volleyballworld #iL - facebook.com Vai su Facebook
Che bello, inizia il campionato, che sarà vinto dal Milan, di corto muso. Auguri a tutte le squadre, anche dai secondi in giù. #NoiSiamoIlMilan - X Vai su X
Buffon: 'Napoli passo importante ma campionato ancora aperto' - ''Il campionato non si è deciso ieri anche se il Napoli ha fatto un passo importante approfittando delle difficoltà di questo momento dell'Inter. Come scrive ansa.it
Napoli, Buffon: "Passo importante ma campionato ancora aperto" - ''Il campionato non si è deciso ieri anche se il Napoli ha fatto un passo importante approfittando delle difficoltà di questo momento dell'Inter. Riporta sportmediaset.mediaset.it