Nel campionato più bello e importante del mondo non ci sono più pallavoliste viterbesi

Viterbotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inutile girarci troppo intorno, la pallavolo italiana non potrebbe vivere un momento migliore. Merito, anche e soprattutto, del movimento femminile che non smette di conquistare trofei e riconoscimenti. Dopo la splendida medaglia d’oro alle Olimpiadi, la Nazionale guidata da Julio Velasco ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campionato - bello

Delprato a DAZN: «Sempre bello ricominciare il campionato ma in uno stadio come questo ancora di più. La Juve non ha bisogno di presentazioni»

Dzeko pronostica la Serie A: «Questa squadra è la favorita per lo scudetto. Speriamo in un campionato bello ma…»

Buffon: 'Napoli passo importante ma campionato ancora aperto' - ''Il campionato non si è deciso ieri anche se il Napoli ha fatto un passo importante approfittando delle difficoltà di questo momento dell'Inter. Come scrive ansa.it

Napoli, Buffon: "Passo importante ma campionato ancora aperto" - ''Il campionato non si è deciso ieri anche se il Napoli ha fatto un passo importante approfittando delle difficoltà di questo momento dell'Inter. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Pi249 Bello Importante