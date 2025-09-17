Nel 1991 le prime proiezioni all' Egyptian Theatre a Park City nello Utah del Sundance Festival co-fondato dall' attore Robert Redford
R esidenti e visitatori di Park City, nello Utah, dove si tiene ogni anno il Sundance Festival co-fondato dall’attore Robert Redford, commentano la sua scomparsa all’età di 89 anni. Un grande del cinema davanti e dietro la macchina da presa, la cui carriera ha attraversato sei decenni, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Leggi anche › 5 cose indimenticabili dello stile di Robert Redford Nel 1991, Robert Redford portò l’US Film and Video Festival qui a Park City e lo ribattezzò Sundance Film Festival, trovando qui, all’Egyptian Theatre, la sua sede per le prime proiezioni. Da allora è diventata una tradizione annuale, ha detto Becky Knowles, direttrice dell’Egyptian Theater. 🔗 Leggi su Iodonna.it
