‘ndrangheta | storie di resistenza e potere nella prima lezione sulle mafie
Un approfondimento sulle principali organizzazioni criminali italiane trova spazio nella prima puntata del nuovo programma televisivo dedicato alle mafie. La trasmissione, in onda su una rete nazionale, si propone di analizzare le dinamiche e l’evoluzione delle associazioni mafiose più influenti, con un focus particolare sulla ‘ndrangheta. Con un approccio informativo e divulgativo, il format mira a sensibilizzare il pubblico attraverso la conoscenza approfondita di queste realtà criminali. le caratteristiche del format e i conduttori. una produzione che riprende un modello storico. Il programma prende ispirazione da un format risalente al 1991, ideato da Alberto La Volpe e Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ndrangheta - storie
Mantova, @festivaletteratura, 6 settembre ore 17, piazza Castello. È possibile indagare sull’amore parlando di ‘Ndrangheta e Camorra? Tra le pieghe delle feroci storie delle due organizzazioni criminali si nascondono vicende che raccontano la potenza di un - facebook.com Vai su Facebook
Dieci storie di Resistenza, contro il pericolo di perdere la memoria - Entrare oggi in una scuola superiore italiana e chiedere alle studentesse e agli studenti quali siano le loro conoscenze relative a Mussolini, ai suoi camerati, da Italo Balbo a Galeazzo Ciano, fino ... Riporta ilmanifesto.it