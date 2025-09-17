' Ndrangheta in curva il caso si allarga | Ferdico collabora coi pm e riapre la pista sulla rapina da 120mila euro
Secondo quanto emerge dagli atti, Marco Ferdico, uno degli ex capi della Curva Nord interista finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, starebbe collaborando con i pm, dopo la scelta intrapresa da Andrea Beretta. Le sue dichiarazioni hanno contribuito a riaprire la vicenda di una rapina a mano armata avvenuta nel 2022 in provincia di Cremona, con un bottino. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ndrangheta - curva
