Secondo quanto emerge dagli atti, Marco Ferdico , uno degli ex capi della Curva Nord interista finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, starebbe collaborando con i pm, dopo la scelta intrapresa da Andrea Beretta. Le sue dichiarazioni hanno contribuito a riaprire la vicenda di una rapina a mano armata avvenuta nel 2022 in provincia di Cremona, con un bottino.

L'ombra della 'ndrangheta sulla Curva del Milan

’Ndrangheta a San Siro, altri 7 arresti anche in Calabria per usura ed estorsioni: «Hanno aiutato la cosca Bellocco» - NOMI ·; Luca Lucci, il capoultrà del Milan e gli affari (da 11 milioni) con la 'ndrangheta. «Pronto alla guerra per la droga a Milano»; ’Ndrangheta a San Siro, l’inchiesta si allarga: il gip chiede di approfondire i legami tra delinquenza da stadio e clan calabresi ·.

'Ndrangheta in curva, il caso si allarga: Ferdico collabora coi pm e riapre la pista sulla rapina da 120mila euro - Secondo quanto emerge dagli atti, Marco Ferdico, uno degli ex capi della Curva Nord interista finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano e già condannato a 8 anni, starebbe collaborando con ... Lo riporta msn.com

Ndrangheta in curva: quelle piccole differenze tra Inzaghi, Calhanoglu e Agnelli - La vicenda della Juventus, così come quella dell'Inter e del Milan, ha avuto dei risvolti anche in chiave di giustizia sportiva. Riporta tuttosport.com