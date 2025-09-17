Marco Ferdico, tramite i suoi difensori, gli avvocati Mirko Perlino e Jacopo Cappetta, "smentisce categoricamente le notizie apparse su alcuni organi di stampa circa una sua presunta collaborazione con lo Stato ». «Tali notizie sono del tutto false e prive di ogni fondamento», spiegano i difensori. «Il sig. Ferdico durante un interrogatorio richiesto della Procura, si è semplicemente limitato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - 'Ndrangheta in curva, i legali di Ferdico: “Non è un collaboratore di giustizia”