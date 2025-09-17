' Ndrangheta in curva i legali di Ferdico | Non è un collaboratore di giustizia
Marco Ferdico, tramite i suoi difensori, gli avvocati Mirko Perlino e Jacopo Cappetta, "smentisce categoricamente le notizie apparse su alcuni organi di stampa circa una sua presunta collaborazione con lo Stato ». «Tali notizie sono del tutto false e prive di ogni fondamento», spiegano i difensori. «Il sig. Ferdico durante un interrogatorio richiesto della Procura, si è semplicemente limitato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'ombra della 'ndrangheta sulla Curva del Milan
'Ndrangheta in curva, il caso si allarga: Ferdico collabora coi pm e riapre la pista sulla rapina da 120mila euro
