' Ndrangheta in curva i legali di Ferdico | Non è un collaboratore di giustizia

Feedpress.me | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Ferdico, tramite i suoi difensori, gli avvocati Mirko Perlino e Jacopo Cappetta, "smentisce categoricamente le notizie apparse su alcuni organi di stampa circa una sua presunta collaborazione con lo Stato ». «Tali notizie sono del tutto false e prive di ogni fondamento», spiegano i difensori. «Il sig. Ferdico durante un interrogatorio richiesto della Procura, si è semplicemente limitato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

