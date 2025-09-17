© Firenzepost.it - ‘Ndrangheta: confiscati imbarcazione, fabbricato e tre auto a una società

FIRENZE – I finanzieri dei comandi provinciali di Firenze e Reggio Calabria, come informa un comunicato delle Fiamme Gialle, insieme al personale dello Scico, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca di secondo grado emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Confiscati beni per oltre 200mila ero a narcotrafficante - All'uomo, legato al clan Bellocco di Rosarno, confiscati un’imbarcazione da pesca di 16 metri, un fabbricato, tre autoveicoli e una società ... Lo riporta quotidianodelsud.it

Confiscati beni ad un narcotrafficante: coinvolto anche in estorsioni e usura. Anche una barca da pesca - L’uomo, condannato per traffico internazionale di droga e manovre usuraie con tassi fino al 66%, è ritenuto vicino alla cosca Bellocco ... Riporta quicosenza.it