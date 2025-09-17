Navi caccia e soldati giochi di guerra in Groenlandia | cosa c' è dietro il doppio segnale a Putin e Trump

Ilgiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia tra uomini e donne delle Forsvaret, le forze armate del Regno di Danimarca, insieme a diversi membri europei dell' Alleanza Atlantica nei mari della Groenlandia - territorio che appartiene alla corona danese - stanno partecipando a un' esercitazione che arriva dopo mesi di forti tensioni con Washington, in seguito alle continue dichiarazioni di Donald Trump sul desiderio del presidente di piantare la bandiera a stelle e strisce sull'isola artica, minacciando anche l'uso della forza militare. Un desiderio che non si avvererà - almeno per ora - dato che Copenaghen ha fatto sapere più volte al numero uno dello studio ovale che la Groenlandia è e rimarrà danese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

navi caccia e soldati giochi di guerra in groenlandia cosa c 232 dietro il doppio segnale a putin e trump

© Ilgiornale.it - Navi, caccia e soldati, giochi di guerra in Groenlandia: cosa c'è dietro il doppio segnale a Putin e Trump

In questa notizia si parla di: navi - caccia

Due caccia venezuelani sorvolano navi Usa: le immagini dell'area delle operazioni

Usa, tensione altissima: caccia sopra le navi da guerra di Trump! Paura

La corsa al riarmo dell’Europa. Come stanno gli eserciti e i piani di ammodernamento (e ricostruzione) degli arsenali. Tutti i numeri; Operazione Mare Aperto: perché 4mila soldati di 7 Paesi Nato si stanno esercitando in Sardegna; Militari italiani in Ucraina, l’Italia dà disponibilità alla Nato: ma decide il Parlamento.

Cerca Video su questo argomento: Navi Caccia Soldati Giochi