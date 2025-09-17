Centinaia tra uomini e donne delle Forsvaret, le forze armate del Regno di Danimarca, insieme a diversi membri europei dell' Alleanza Atlantica nei mari della Groenlandia - territorio che appartiene alla corona danese - stanno partecipando a un' esercitazione che arriva dopo mesi di forti tensioni con Washington, in seguito alle continue dichiarazioni di Donald Trump sul desiderio del presidente di piantare la bandiera a stelle e strisce sull'isola artica, minacciando anche l'uso della forza militare. Un desiderio che non si avvererà - almeno per ora - dato che Copenaghen ha fatto sapere più volte al numero uno dello studio ovale che la Groenlandia è e rimarrà danese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Navi, caccia e soldati, giochi di guerra in Groenlandia: cosa c'è dietro il doppio segnale a Putin e Trump