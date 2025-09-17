Navalny la vedova Yulia | Gli esami confermano che mio marito è stato avvelenato
La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha reso noto sui social che gli ultimi esami confermano che il marito è stato avvelenato. Secondo quanto dichiarato da Yulia, il materiale biologico di Navalny è stato trasferito all’estero e analizzato da laboratori in due Paesi diversi. Entrambi i laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso lo stesso risultato: Alexei Navalny è stato avvelenato. In un video pubblicato online, la vedova ha sottolineato l’importanza dei risultati, definendoli “di rilevanza pubblica” e affermando che tutti hanno il diritto di conoscere la verità: “Questi risultati sono di importanza pubblica e devono essere resi noti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: navalny - vedova
Gergiev, il direttore d'orchestra russo invitato in Italia, la vedova di Navalny: «E' un complice dei crimini di Putin, non fatelo dirigere a Caserta»
«Alexei Navalny è stato avvelenato, lo confermano le analisi dei laboratori occidentali»: le accuse della vedova Yulia Navalnaya
La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, si scaglia contro la possibile decisione della UE di imporre un blocco totale ai visti dei cittadini russi. - X Vai su X
Ieri, in conclusione della prima giornata, abbiamo avuto l’onore di ascoltare Yulia Navalnaya. Yulia e il marito Aleksei Navalny hanno dedicato la loro vita alla causa della libertà, pagandone un caro prezzo. Sono due esempi di Freedom Fighters. Ringrazio Yu - facebook.com Vai su Facebook
Yulia Navalnaya, chi è la moglie di Alexei Navalny che vuole portare avanti la sua battaglia; Yulia Navalnaya: “Continuerò il lavoro di Alexei”; Yulia Navalnaya, la donna che sfida Putin: “Vuole portarci via la speranza. Continuerò a lottare”.
La vedova di Navalny rivela, mio marito è stato avvelenato - La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito "è stato avvelenato". Lo riporta ansa.it
Yulia Navalnaya sfida Putin dopo la morte del marito: «Mi candiderò alle elezioni presidenziali» - Yulia Navalnaya, vedova dell’attivista anticorruzione Alexei Navalny, ha rilasciato un'intervista alla Bbc affermando di essere intenzionata a candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Come scrive ilmessaggero.it