Navalny la vedova Yulia | Gli esami confermano che mio marito è stato avvelenato

17 set 2025

La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha reso noto sui social che gli ultimi esami confermano che il marito è stato avvelenato. Secondo quanto dichiarato da Yulia, il materiale biologico di Navalny è stato trasferito all’estero e analizzato da laboratori in due Paesi diversi. Entrambi i laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso lo stesso risultato: Alexei Navalny è stato avvelenato. In un video pubblicato online, la vedova ha sottolineato l’importanza dei risultati, definendoli “di rilevanza pubblica” e affermando che tutti hanno il diritto di conoscere la verità: “Questi risultati sono di importanza pubblica e devono essere resi noti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

navalny la vedova yulia gli esami confermano che mio marito 232 stato avvelenato

© Lapresse.it

In questa notizia si parla di: navalny - vedova

