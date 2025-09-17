Navalny la vedova | Alexei è morto per avvelenamento test lo dimostrano

(Adnkronos) – Test di laboratorio hanno concluso che Alexei Navalny è morto per avvelenamento . Lo rivela la vedova , Julia Navalnaya, che con un post su 'X' spiega che ''siamo riusciti a trasferire all'estero i materiali biologici" del principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024. I laboratori . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

