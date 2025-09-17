Navalny la moglie | I test confermano Alexei è stato avvelenato

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un post su X rilancia le accuse sulle cause del decesso dell'attivista russo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

navalny la moglie i test confermano alexei 232 stato avvelenato

© Lidentita.it - Navalny, la moglie: “I test confermano, Alexei è stato avvelenato”

In questa notizia si parla di: navalny - moglie

La moglie di Navalny contro il festival di De Luca: “Non fate esibire il putiniano Gergiev a Caserta”

La moglie di Navalny a De Luca: “Fermate lo show del direttore d’orchestra amico di Putin”. Il silenzio della Schlein

La moglie di Navalny contro il direttore d'orchestra "amico di Putin" e 'difeso' da De Luca

Navalny, la moglie: “I test confermano, Alexei è stato avvelenato”; La vedova di Navalny accusa Putin: Ho le prove, mio marito è stato avvelenato; Alexei Navalny morto avvelenato: la rivelazione della vedova Julia.

navalny moglie test confermano"Abbiamo preso dei campioni biologici". La rivelazione della moglie di Navalny sulla morte dell'attivista - La vedova del leader dell’opposizione russa rivela che test di due laboratori occidentali confermano la presenza di veleno. Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Navalny Moglie Test Confermano