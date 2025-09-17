© Quotidiano.net - “Navalny è stato avvelenato, abbiamo i test sui campioni biologici”. La vedova accusa Putin

Roma, 17 settembre 2025 – Nuove rivelazioni sulla morte di Alexei Navalny , il principale oppositore di Vladimir Putin deceduto in una colonia penale in Siberia nel 2024. La vedova del blogger e attivista russo, Yulia Navalnaya, ha rilanciato sui social la tesi dell’ avvelenamento, sostenendo che a questa conclusione sono giunti i test effettuati sui campioni biologici del marito defunto. “Alexei è stato avvelenato ", ha scritto Navalnaya, raccontando che nel febbraio 2024 "siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei paesi occidentali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

