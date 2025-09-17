Nautica da diporto nel 2025 giro d’affari da 8,6 miliardi

Il comparto della nautica da diporto in Italia si prepara a chiudere il 2025 con un giro d’affari stimato in 8,6 miliardi di euro, confermandosi un settore chiave della blue economy nazionale. La stima arriva dall’Associazione Operatori Nautici NordEst Sardegna, che ha elaborato i dati di Confindustria Nautica, Assomarinas e Unioncamere. L’analisi è stata resa pubblica proprio nella settimana del Salone Nautico di Genova, evento internazionale che pone l’Italia come leader del settore. Una crescita superiore alla media nazionale. Secondo Claudio Denzi, presidente dell’associazione, “la ricchezza prodotta da questa filiera, con le sue 230 mila imprese e con ben 1,1 milioni di occupati, è aumentata del 16% contro un 6,6% del totale dell’economia: 2,5 volte di più”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

