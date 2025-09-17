Nato Rutte incontra Rama | nuovo porto militare in Albania

Porto Romano è un simbolo del nuovo corso militare dell' Albania e posiziona Tirana come attore all'interno della NATO . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Vertice Nato, Rutte: "Sulla difesa i politici devono trovare i soldi e fare delle scelte"

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha annunciato che la Nato lancerà la missione Eastern Sentry sul fianco est e l'attività militare inizierà nei prossimi giorni. Tutto quello che c'è da sapere ? https://shorturl.at/9F1WZ - facebook.com Vai su Facebook

Nato, Rutte incontra Rama su nuovo porto militare in Albania

Nato, Rutte incontra Rama su nuovo porto militare in Albania - Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in una conferenza stampa con il Primo Ministro albanese Edi Rama a Bruxelles, che ha ringraziato definendolo anche "un amico personale". Da notizie.tiscali.it

Difesa a zona su Rutte. Sulla spesa militare Tajani apre, Crosetto chiude, Salvini gira a largo - Per Giorgia Meloni nì, per Antonio Tajani “sì ma entro dieci anni”, per Matteo Salvini sarà "tra anni e anni e anni” e solo “per la sicurezza interna”, non per le armi. Scrive huffingtonpost.it