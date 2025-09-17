Natale ad Avellino | gli indirizzi del Commissario Perrotta
Tempo di lettura: 3 minuti Dopo l'estate a "luci spente", la gestione Commissariale del Comune di Avellino guidata da Prefetto Giuliana Perrotta, tenta di mettere in piedi un piano che possa garantire l'organizzazione degli eventi natalizi, fermo restando "la riduzione della spesa corrente per assicurare il rispetto degli impegni assunti nel PREFP e nel "Patto Per Avellino" Lo si evince dalla determina che fornisce gli indirizzi per il "Natale ad Avellino" la chi copertura economica "dovr a? essere assicurata esclusivamente mediante fonti di finanziamento esterne, appositamente acquisite e senza alcun aggravio per l'Ente" "L'Amministrazione Comunale di Avellino – si legge nell'atto redatto dal Commissario con i poteri di giunta di concerto- intende proseguire nella strategia di sviluppo turistico- culturale integrato, capace di coniugare promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed incentivazione delle attività commerciali locali; in linea con tale strategia, si intende realizzare un programma unitario di eventi e attività sotto il titolo "Natale ad Avellino – 2025", capace di coinvolgere l'intero tessuto urbano.
In questa notizia si parla di: natale - avellino
