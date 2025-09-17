Nascosti fra le mensole 260mila euro | il colossale giro di fatture false scoperto dalle Fiamme Gialle bresciane

Brescia, 17 settembre 2025 – Trovati 260mila euro in sacchetti di plastica e altri nascosti nel doppiofondo di alcune mensole. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 320mila euro in contanti a tre imprenditori del basso Garda, attivi nel commercio di metalli ferrosi. Liaison cinese . Secondo gli inquirenti, i tre sarebbero a capo di un gruppo specializzato in fatture false e nel rientro di denaro contante a favore di aziende del territorio – oltre che delle proprie – per abbattere illecitamente la pressione fiscale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

