Nasce la rete ‘Stop Rearm Europe-Cesena’ che si presenta ai cittadini ai giardini pubblici
A Cesena è nata la rete ‘Stop Rearm Europe-Cesena’: venerdì 19 settembre alle ore 11.30 ai Giardini pubblici di Cesena, in via Giuseppe Verdi, il progetto verrà presentato alla cittadinanza che è invitata a partecipare. “In un contesto internazionale che conta più di cinquanta conflitti e guerre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: nasce - rete
Nasce la rete pugliese per la ricerca cardiovascolare
Nasce il nuovo sportello dell’associazione ‘Curacari’ per rafforzare la rete di supporto ai caregiver
Nasce il nuovo progetto politico “Rete civica e solidale”
A Barletta nasce il movimento politico “Rete Civica” #barletta - facebook.com Vai su Facebook
SIENA, NASCE LA SEZIONE TERRITORIALE DELLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ - X Vai su X
Nasce la Rete Pugliese per - È fissato al 27 giugno 2025, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il primo incontro pubblico della Rete Pugliese ... Si legge su affaritaliani.it