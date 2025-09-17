Nasce la rete dei Preti contro il genocidio a Gaza | oltre 550 le adesioni di sacerdoti da tutto il mondo

All’iniziativa hanno aderito già oltre 550 sacerdoti provenienti da 21 Paesi del mondo. Nata da pochi giorni, la rete “ Preti contro il genocidio ” a Gaza vuole “dare voce unitaria alle tante iniziative personali che già esprimono denuncia e richiamo alla giustizia, nella fedeltà al Vangelo e alla Costituzione Italiana”, come si legge sulla pagina web ufficiale. “Come sacerdoti cattolici – pastori e guide di comunità – siamo indignati e non possiamo tacere di fronte alla tragedia umanitaria della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza e negli altri Territori Palestinesi Occupati”, continuano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

