nasce il nuovo meucci galilei prima pietra per il maxi polo nel campus 2400 studenti

Sarà il polo scolastico più grande dell’ area metropolitana fiorentina, dall’anima green e con spazi fruibili anche dai cittadini. È stata posata ieri mattina, alla presenza della sindaca della Città metropolitana Sara Funaro, la prima pietra del nuovo polo scolastico Meucci-Galilei nel quartiere 4. Un investimento da oltre 75 milioni di euro, interamente finanziato da Palazzo Medici Riccardi, per una struttura concepita con le caratteristiche n-zeb (near zero energy building), a bassissimo impatto energetico e con un forte legame con il quartiere. Il campus ospiterà complessivamente 2.400 studenti: 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

