Nasce il nuovo Meucci-Galilei Prima pietra per il maxi polo Nel campus 2400 studenti
Sarà il polo scolastico più grande dell’ area metropolitana fiorentina, dall’anima green e con spazi fruibili anche dai cittadini. È stata posata ieri mattina, alla presenza della sindaca della Città metropolitana Sara Funaro, la prima pietra del nuovo polo scolastico Meucci-Galilei nel quartiere 4. Un investimento da oltre 75 milioni di euro, interamente finanziato da Palazzo Medici Riccardi, per una struttura concepita con le caratteristiche n-zeb (near zero energy building), a bassissimo impatto energetico e con un forte legame con il quartiere. Il campus ospiterà complessivamente 2.400 studenti: 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nasce - nuovo
Nasce Asi Play, il nuovo canale tv che parla di sport a 360°
Le Misericordie Pisane si preparano alla stagione antincendi: nasce il nuovo gruppo Aib
Spazio 2 cambia pelle: nasce ufficialmente il nuovo Hub di Comunità
Nasce Gestel 360°: il nuovo portale per consultare in autonomia i tuoi tributi e utenze Gestel presenta Gestel 360°, il nuovo portale online che offre ai cittadini un'esperienza semplice, completa e autonoma nella gestione delle proprie utenze e posizioni tributa - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il nuovo gruppo scout Monte Bianco 1: questa sera si parlerà di scoutismo, nella sala consiliare di Arvier https://bobine.tv/2025/09/05/valle-daosta-nasce-nuovo-gruppo-scout-monte-bianco/… - X Vai su X
Nasce il Campus Meucci-Galilei: il più grande polo scolastico di tutta la città metropolitana di Firenze; Nasce il nuovo Meucci-Galilei . Prima pietra per il maxi polo. Nel campus 2400 studenti; Campus Meucci-Galilei – Scheda tecnica.
Nasce il nuovo Meucci-Galilei . Prima pietra per il maxi polo. Nel campus 2400 studenti - Basso impatto energetico e collegamento con il quartiere tramite il civic center e spazi esterni. Lo riporta lanazione.it