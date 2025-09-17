Nasce il ‘Distretto Rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’

La Regione Toscana ha ufficialmente riconosciuto il ‘Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’. Il nuovo distretto, che si aggiunge ai dodici distretti rurali già riconosciuti sul territorio regionale, sarà iscritto nei prossimi giorni nell’elenco nazionale dei Distretti del cibo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it