Nasce il ‘Distretto Rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’
La Regione Toscana ha ufficialmente riconosciuto il ‘Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’. Il nuovo distretto, che si aggiunge ai dodici distretti rurali già riconosciuti sul territorio regionale, sarà iscritto nei prossimi giorni nell’elenco nazionale dei Distretti del cibo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
