Nasce il Centro Antidiscriminazioni Lgbtqia+ | Un aiuto per chi vive nella fragilità

Offrire uno spazio di ascolto e sostegno alle persone lesbiche, gay, bisex, trans, queer, intersessuali e asessuali che vivono in situazioni di fragilità e disagio. È questo lo scopo del Centro Antidiscriminazioni Lgbtqia+ inaugurato oggi, mercoledì 17 settembre, in via Torrione a Trento.Un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it