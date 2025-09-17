Nasce il Centro Antidiscriminazioni Lgbtqia+ | Un aiuto per chi vive nella fragilità

Offrire uno spazio di ascolto e sostegno alle persone lesbiche, gay, bisex, trans, queer, intersessuali e asessuali che vivono in situazioni di fragilità e disagio. È questo lo scopo del Centro Antidiscriminazioni Lgbtqia+ inaugurato oggi, mercoledì 17 settembre, in via Torrione a Trento.Un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Inclusività e tutela dei diritti, a Trento apre il nuovo Centro Antidiscriminazioni Lgbtqia+: “Per chi ha bisogno di supporto e vive in situazioni di marginalità e fragilità" - Trento ha fatto un passo significativo verso una maggiore inclusività e tutela dei diritti, con l’inaugurazione del nuovo Centro Antidiscriminazioni (Cad) Lgbtqia+, in via al Torrione 6 a Tren ... Si legge su ildolomiti.it

Apre a Trento il Centro antidiscriminazioni per lesbiche, gay e trans - Avvocati, psicologi e volontari per chi si sente discriminato per il suo orientamento di genere ... Lo riporta rainews.it