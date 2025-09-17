Nasce Forte e Chiaro! il nuovo podcast ideato e condotto da Rose Chiacchierini
E’ NATO FORTE E CHIARO: il podcast dedicato alla dizione e alla comunicazione efficace. , attrice e conduttrice, che porta al centro dell’attenzione un tema tanto affascinante quanto universale: l’arte di parlare chiaro e di comunicare con consapevolezza. Prodotto da Factory Lab e Rogiosi Editore, il podcast sarà disponibile dal 10 settembre ogni mercoledì, per 14 appuntamenti, su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme digitali. Ogni puntata sarà un viaggio tra suoni, parole e curiosità linguistiche, alternando episodi di vera e propria formazione sulla dizione a momenti più leggeri e conviviali con ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: nasce - forte
"Devi essere forte", dicono. Ma la forza non nasce dal trattenere le lacrime, né dal silenzio che ingoia il dolore e la fatica. La forza vera abita nella crepa, nel coraggio di dire: “oggi non ce la faccio”, "oggi no",... Perché il peso più grande non è la fragilità (che ci - facebook.com Vai su Facebook
Nasce Forte Yachts con il debutto del Forte 47 in costruzione. https://nauticareport.it/dettnews/yacht/nasce_forte_yachts_con_il_debutto_del_forte_47_in_costruzione-3550-31015/… #forteyachts #forte47 #cannesyachtingfestival2025 #FernandoMoricca - X Vai su X
Superlega, nasce la Sir Susa Scai Perugia . Nuovo nome e spinta per la squadra di Sirci; “PD, se ci sei batti un colpo”: nasce il comitato Arezzo Democratica che chiede una svolta progressista e partecipata; Sabato sera: il nuovo singolo di Dutch Nazari.
Nasce il nuovo Meucci-Galilei . Prima pietra per il maxi polo. Nel campus 2400 studenti - Basso impatto energetico e collegamento con il quartiere tramite il civic center e spazi esterni. Da msn.com
Fisioterapisti. Nasce il nuovo Ordine per 70mila professionisti: il ministro Speranza ha firmato oggi il decreto istitutivo. Ecco il testo - L’annuncio del Ministro della Salute durante il convegno dell'Aifi nella Giornata mondiale della fisioterapia: “È un riconoscimento del ruolo importante di questa professione sanitaria”. Si legge su quotidianosanita.it