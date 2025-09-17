Nasce Forte e Chiaro! il nuovo podcast ideato e condotto da Rose Chiacchierini

E’ NATO FORTE E CHIARO: il podcast dedicato alla dizione e alla comunicazione efficace. , attrice e conduttrice, che porta al centro dell’attenzione un tema tanto affascinante quanto universale: l’arte di parlare chiaro e di comunicare con consapevolezza. Prodotto da Factory Lab e Rogiosi Editore, il podcast sarà disponibile dal 10 settembre ogni mercoledì, per 14 appuntamenti, su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme digitali. Ogni puntata sarà un viaggio tra suoni, parole e curiosità linguistiche, alternando episodi di vera e propria formazione sulla dizione a momenti più leggeri e conviviali con ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

