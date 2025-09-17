Nasce Forte e Chiaro! il nuovo podcast ideato e condotto da Rose Chiacchierini

361magazine.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ NATO FORTE E CHIARO: il podcast dedicato alla dizione e alla comunicazione efficace. , attrice e conduttrice, che porta al centro dell’attenzione un tema tanto affascinante quanto universale: l’arte di parlare chiaro e di comunicare con consapevolezza. Prodotto da Factory Lab e Rogiosi Editore, il podcast sarà disponibile dal 10 settembre ogni mercoledì, per 14 appuntamenti, su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme digitali. Ogni puntata sarà un viaggio tra suoni, parole e curiosità linguistiche, alternando episodi di vera e propria formazione sulla dizione a momenti più leggeri e conviviali con ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

nasce forte e chiaro il nuovo podcast ideato e condotto da rose chiacchierini

© 361magazine.com - Nasce Forte e Chiaro!, il nuovo podcast ideato e condotto da Rose Chiacchierini

In questa notizia si parla di: nasce - forte

Superlega, nasce la Sir Susa Scai Perugia . Nuovo nome e spinta per la squadra di Sirci; “PD, se ci sei batti un colpo”: nasce il comitato Arezzo Democratica che chiede una svolta progressista e partecipata; Sabato sera: il nuovo singolo di Dutch Nazari.

nasce forte chiaro nuovoNasce il nuovo Meucci-Galilei . Prima pietra per il maxi polo. Nel campus 2400 studenti - Basso impatto energetico e collegamento con il quartiere tramite il civic center e spazi esterni. Da msn.com

Fisioterapisti. Nasce il nuovo Ordine per 70mila professionisti: il ministro Speranza ha firmato oggi il decreto istitutivo. Ecco il testo - L’annuncio del Ministro della Salute durante il convegno dell'Aifi nella Giornata mondiale della fisioterapia: “È un riconoscimento del ruolo importante di questa professione sanitaria”. Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Forte Chiaro Nuovo