Napoli violenza fuori scuola | prende a martellate in testa il compagno 17enne arrestato
Prende a martellate alla testa il compagno di scuola al culmine di una lite e viene arrestato per tentato omicidio. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nell’istituto tecnico industriale in piazza Santa Maria della Fede. Così come ricostruisce un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Studentessa aggredita e filmata da compagne di scuola nel Napoletano; Insegnante di sostegno arrestata per violenza sessuale vicino Napoli: fu aggredita dai genitori degli alunni a scuola; Tensioni a scuola, 50 genitori contro un collaboratore: intervengono i carabinieri, si indaga sui motivi.
Napoli, 18enne preso a martellate da un ex compagno fuori scuola: aggressore arrestato - Follia all'esterno di una scuola questa mattina a Napoli: i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nell’istituto tecnico industriale a piazza Santa Maria della ... Secondo ilmattino.it
Napoli, l'intervista a Paola Brunese: «Basta violenza, la notte i ragazzi restino a casa» - «Osservo come il comune denominatore di queste azioni violente messe a segno da giovanissimi, sia l'orario in cui si verificano, per lo più a tarda notte, quando non ... Segnala ilmattino.it