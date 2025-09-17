Napoli violenza fuori scuola | prende a martellate in testa il compagno 17enne arrestato

Prende a martellate alla testa il compagno di scuola al culmine di una lite e viene arrestato per tentato omicidio. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nell’istituto tecnico industriale in piazza Santa Maria della Fede.   Così come ricostruisce un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli violenza fuori scuola prende a martellate in testa il compagno 17enne arrestato

© Teleclubitalia.it - Napoli, violenza fuori scuola: prende a martellate in testa il compagno. 17enne arrestato

napoli violenza fuori scuolaNapoli, 18enne preso a martellate da un ex compagno fuori scuola: aggressore arrestato - Follia all'esterno di una scuola questa mattina a Napoli: i Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nell’istituto tecnico industriale a piazza Santa Maria della ... Secondo ilmattino.it

napoli violenza fuori scuolaNapoli, l'intervista a Paola Brunese: «Basta violenza, la notte i ragazzi restino a casa» - «Osservo come il comune denominatore di queste azioni violente messe a segno da giovanissimi, sia l'orario in cui si verificano, per lo più a tarda notte, quando non ... Segnala ilmattino.it

