Napoli rientro in Champions | debutto all’Etihad contro il City

Sbircialanotizia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni di assenza e un sorteggio immediatamente vertiginoso: il Napoli riapproda in Champions League incrociando, al primo turno, il Manchester City di Guardiola. Una gara che, ancor prima del fischio d’inizio, accende l’immaginazione dei tifosi e richiama alla mente sfide cariche di gol, coraggio e determinazione. Un debutto ad alta quota La pausa forzata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

