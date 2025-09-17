Napoli picchia moglie e figlia | arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti | Sei grassa e brutta
Ad allertare le forze dell'ordine è stata la 31enne, dopo l'ennesima aggressione subita insieme alla madre 57enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
