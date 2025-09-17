Napoli picchia moglie e figlia | arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti | Sei grassa e brutta

Tgcom24.mediaset.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad allertare le forze dell'ordine è stata la 31enne, dopo l'ennesima aggressione subita insieme alla madre 57enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

napoli picchia moglie e figlia arrestato 61enne le violenze e gli insulti sei grassa e brutta

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, picchia moglie e figlia: arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti: "Sei grassa e brutta"

In questa notizia si parla di: napoli - picchia

Picchia i familiari a colpi di casco nel centro di Napoli davanti alla pattuglia della Locale

Napoli, parcheggiatore abusivo reagisce a controllo e picchia i carabinieri: arrestato

Napoli, picchia moglie e figlia: arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti: Sei grassa e brutta; Pesta a sangue moglie e figlia: arrestato un 61enne; Sei brutta e grassa: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo.

napoli picchia moglie figlia«Sei brutta e grassa» e picchia la figlia e la moglie che interviene per difenderla: orrore a Giugliano - Picchia la figlia accusandola di essere «brutta e grassa» e la moglie perché interviene a difendere la ragazza. Lo riporta ilmattino.it

napoli picchia moglie figlia“Sei brutta e grassa”: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo - Al termine dell'intervento dei carabinieri, il 61enne è stato tratto in arresto: l'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Picchia Moglie Figlia