Napoli Pianura | In auto con pistola rubata Carabinieri arrestano 27enne
Fermato a Napoli Pianura con una pistola rubata, un 27enne di Pozzuoli arrestato dai carabinieri. L’arma, una Walther calibro 7,65, sarà analizzata per possibili collegamenti con altri reati.. La pattuglia della stazione carabinieri di Napoli Pianura sta percorrendo le strade del quartiere partenopeo quando nota una fiat 500 L a via Montagna spaccata. A bordo dell’auto 3 persone che insospettiscono i carabinieri. Scatta l’Alt e il monovolume si ferma. Lo sportello lato anteriore destro si apre in fretta e l’occupante tenta di gettare qualcosa sotto l’auto, si tratta di una pistola. Durante gli attimi di tensione i militari bloccano i tre e arrestano il passeggero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
