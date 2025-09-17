Napoli petizione contro i 15 concerti in un mese al Plebiscito | Piazza requisita residenti stremati

Tempo di lettura: 2 minuti Quindici concerti nel mese di settembre, la media di uno ogni due giorni. Piazza Plebiscito trasformata in un’arena musicale (a pagamento), palco e tribune ormai sono fissi. E i residenti insorgono, proprio come l’anno scorso. “Il sindaco Manfredi è sordo alle richieste del territorio” lamenta Antonella Esposito del Comitato Felix, una delle sigle scese oggi in piazza, per una petizione contro i disagi. Insieme al Comitato Plebiscito e dintorni, al Comitato per la Salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia, alla Consulta delle associazioni della Municipalità 1, dalle 10 alle 19 si raccolgono firme in via Chiaia, angolo piazza Carolina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

