La chiamata disperata al 112 e l’arrivo dei carabinieri. Un’altra storia di violenza domestica arriva da Varcaturo , frazione del comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli . Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito brutalmente la moglie e la figlia 31enne, quest’ultima insultata con parole umilianti come “ sei grassa , sei brutta ”. A lanciare l’allarme è stata proprio la giovane donna, che in preda al terrore ha chiamato il 112 chiedendo disperatamente aiuto. La sua voce, tremolante e rotta dal pianto, è stata sufficiente per far capire ai militari la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

In questa notizia si parla di: napoli - orrore

Orrore sulla Tangenziale di Napoli: due motociclisti decapitati dopo scontro con un camion

Catello Marra: Napoli, un faro di speranza: dall’orrore alla rinascita. Il messaggio del Mediterranean Award

Orrore a Napoli, nonno violenta le nipotine di 6 anni e poi le fotografa: arrestato 78enne

Napoli risponde con dignità e coraggio: mentre si tenta di normalizzare l’orrore, la città si schiera senza esitazioni al fianco della Palestina, rifiutando ogni complicità con chi lo giustifica Leggi qui l'articolo di Marcella Raiola - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Stefano Benni. Su Napoli disse: "Troppo per racchiuderla tra orrore e bellezza" https://ift.tt/Eo5CkQL - X Vai su X

'Sei brutta e grassa' e picchia la figlia e la moglie che interviene per difenderla: orrore a Giugliano; «Sei brutta e grassa» e picchia la figlia e la moglie che interviene per difenderla: orrore a Giugliano; Napoli, orrore a Varcaturo: picchia moglie e figlia gridando “sei grassa e brutta”, arrestato 61enne.

Napoli, picchia la figlia e la moglie: arrestato un 61enne - Altro episodio di violenza domestica, questa volta siamo a Varcaturo, nel Napoletano, dove un uomo di ... Si legge su notizie.it

«Sei brutta e grassa» e picchia la figlia e la moglie che interviene per difenderla: orrore a Giugliano - Picchia la figlia accusandola di essere «brutta e grassa» e la moglie perché interviene a difendere la ragazza. Lo riporta ilmattino.it