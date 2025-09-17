Napoli offerta di lavoro shock | 10 ore al giorno per soli 150 euro a settimana
ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio di lavoro che indigna il web. Un noto bar del centro direzionale di Napoli ha pubblicato una proposta di lavoro definita da molti “vergognosa”. L’attività, situata in una zona ricca di uffici, ristoranti e gastronomie, cercava un cameriere con esperienza disposto a lavorare dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, con una breve pausa pranzo. La retribuzione promessa era di appena 150 euro a settimana, cioè circa 3 euro l’ora, e senza alcun contratto regolare. Le mansioni includevano servizio ai tavoli e consegne. La denuncia sui social. La vicenda è emersa quando un padre di 35 anni in cerca di lavoro ha condiviso il messaggio ricevuto, spiegando: “Questa è l’offerta che mi è stata fatta stasera”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Napoli, Centro Direzionale: proposta di lavoro shock per un aspirante cameriere - Il Centro Direzionale di Napoli è uno dei poli nevralgici della città: grattacieli, uffici, migliaia di lavoratori che ogni giorno affollano bar, gastronomie e ristoranti della zona durante la pausa ... agro24.it scrive
Poco più di 3 euro all'ora per lavorare in un bar del Centro direzionale: la vergognosa offerta sui social - Come è noto, la zona è ricca di uffici, ristoranti, gastronomie e bar ed è proprio qui che è ... Lo riporta napolitoday.it