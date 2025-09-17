Napoli obiettivo fissato | De Laurentiis ci crede
Gli azzurri sono pronti per il grande ritorno in Champions League, De Laurentiis ha un sogno: ecco l’obiettivo. In questo primo assaggio di Serie A 20252026, il Napoli è partito nel migliore dei modi, vincendo in tutte e tre le partite di campionato. Dopo l’ottima vittoria in casa della Fiorentina, gli uomini di Antonio Conte sono pronti per l’esordio in Champions League. La prima gara della League phase, vedrà il Napoli affrontare la proibitiva trasferta a Manchester contro il Manchester-City guidato da Pep Guardiola. Tuttavia, i campioni d’Italia oltre a voler difendere il tricolore, vogliono fare un buon percorso al ritorno in Champions League, spunta un obiettivo fissato da De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
