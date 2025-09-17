Napoli momenti di tensione al pronto soccorso | denunciato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk

Teleclubitalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di forte tensione questo pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli, dove i Carabinieri di Napoli Centro sono dovuti intervenire per bloccare un giovane in evidente stato di agitazione. Il protagonista dell’episodio è Artem Tkachuk, 25 anni, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori. Napoli, momenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli momenti di tensione al pronto soccorso denunciato l8217attore di mare fuori artem tkachuk

© Teleclubitalia.it - Napoli, momenti di tensione al pronto soccorso: denunciato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk

In questa notizia si parla di: napoli - momenti

Tiberio Ancora, il nutrizionista del paleolitico, lascia il Napoli: «Nella vita arrivano momenti inaspettati»

Incendio sul traghetto Palermo-Napoli, fiamme domate dall'equipaggio: momenti di paura per 155 passeggeri

Napoli, momenti di tensione al pronto soccorso: bloccato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk

Napoli, momenti di tensione al Vecchio Pellegrini: l’attore Artem Tkachuk dà in escandescenza al pronto soccorso; Artem Tkachuk attore di Mare Fuori danneggia il pronto soccorso a Napoli, portato in caserma dai carabinieri; Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale è una furia: danneggia macchinario e porta del Pellegrini, bloccato dai carabinieri.

napoli momenti tensione prontoNapoli, momenti di tensione al Vecchio Pellegrini: l’attore Artem Tkachuk dà in escandescenza al pronto soccorso - Attimi di caos nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel quartiere Pignasecca. Si legge su sciscianonotizie.it

napoli momenti tensione prontoNapoli, caos al pronto soccorso del Pellegrini: un attore di “Mare Fuori” in escandescenze danneggia macchinario e aggredisce il personale - Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause che hanno scatenato la violenta reazione del giovane ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Momenti Tensione Pronto