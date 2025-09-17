Napoli momenti di tensione al pronto soccorso | bloccato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk
Attimi di forte tensione questo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli, dove i Carabinieri di Napoli Centro sono dovuti intervenire per bloccare un giovane in evidente stato di agitazione. Il protagonista dell'episodio è Artem Tkachuk, 25 anni, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori.
