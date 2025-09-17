Napoli la giudice che propone il coprifuoco per gli under 14 | Vietare di andare in giro da soli fino alle 6
Le violenze dei giovanissimi a Napoli si verificano « per lo più a tarda notte, quando non dovrebbero essere in strada ma a letto». E quindi bisognerebbe fare come i sindaci dei comuni di Casal di Principe e Praia a Mare. Che «hanno firmato due ordinanze che vietavano agli under 14 di andare in giro da soli dopo mezzanotte e fino alle sei del mattino». A dirlo è Paola Brunese, presidente del tribunale dei minori, in un’intervista al Mattino. Che propone una sorta di coprifuoco: «In realtà no, non lo definirei così: il provvedimento serviva a proteggere i ragazzini da una serie di rischi che, la notte più che mai, avrebbero potuto correre. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: napoli - giudice
