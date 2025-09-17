Napoli investe motociclista in Tangenziale e scappa con la fidanzata | denunciato 36enne

Investe un motociclista in Tangenziale e scappa. La Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un 36enne napoletano per fuga e omissione di soccorso.   In particolare, lo scorso 5 settembre, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti all’interno della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli investe motociclista tangenzialeTangenziale di Napoli: alla guida di un autoveicolo tampona un motociclista e fugge - In particolare, lo scorso 5 settembre, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di ... Segnala msn.com

napoli investe motociclista tangenzialeMotociclista ferito dopo tamponamento con fuga, denunciato 36enne napoletano sulla Tangenziale Di Napoli - Incidente con fuga sulla Tangenziale Di Napoli, motociclista ferito e responsabile identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e all’intervento della polizia stradale ... Da gaeta.it

