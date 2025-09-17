Investe un motociclista in Tangenziale e scappa. La Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un 36enne napoletano per fuga e omissione di soccorso. In particolare, lo scorso 5 settembre, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti all’interno della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, investe motociclista in Tangenziale e scappa con la fidanzata: denunciato 36enne