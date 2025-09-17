Napoli i Fab Four del centrocampo Giordano Gazzetta | Con Lobotka Anguissa De Bruyne e McTominay Conte ha trovato la chiave

Napolipiu.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Un centrocampo che unisce qualità, muscoli e gol. È questa la nuova forza del Napoli di Antonio Conte, che ha trovato la sua identità grazie ai “Fab Four” della mediana: Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha costruito un reparto capace di sorprendere chiunque, anche il Manchester City, prossimo avversario in Champions. Il progetto tattico è nato in estate, tra Dimaro e Castel di Sangro, quando Conte ha deciso che al talento non si può rinunciare, ma che andava sostenuto da un atletismo feroce. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli i fab four del centrocampo giordano gazzetta con lobotka anguissa de bruyne e mctominay conte ha trovato la chiave

© Napolipiu.com - Napoli, i Fab Four del centrocampo. Giordano (Gazzetta): «Con Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay Conte ha trovato la chiave»

In questa notizia si parla di: napoli - four

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»

Dove vedere le amichevoli estive del Napoli in tv: il costo della singola partita

Napoli, niente turnover a Firenze: i Fab Four del centrocampo non si toccano; Napoli, un centrocampo stellare per restare al top: i fab-four lanciano Conte; Nasce il Napoli dei 'Fab Four', CoSport: Conte pronto a cambiare modulo per un super centrocampo!.

napoli fab four centrocampoCosì è nato il Napoli dei ‘Fab Four’, l’idea tattica per non rinunciare a nessun big a centrocampo - La nuova linea a quattro sta convincendo in primis Conte e poi tutta la tifoseria azzurra. Segnala internapoli.it

Napoli, niente turnover a Firenze: i Fab Four del centrocampo non si toccano - Con cinque giorni di tempo per preparare l'esordio in Champions, i big giocheranno titolari al Franchi. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Fab Four Centrocampo